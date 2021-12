Digitalisation du marché automobile: Moteur.ma précurseur grâce à son Management !

La logique veut que l’avenir appartienne aux visionnaires ! Et dans l’automobile, il appartiendra à ceux qui ont saisi la portée du digital et la manière dont il façonne –déjàet façonnera désormais le marché !

En effet, la percée fulgurante qu’amorcent les solutions digitales et la Data dans le secteur automobile représente un spectre d’opportunités sans limites. Le CEO de Moteur.ma a bien compris ce virage et en a fait une devise qui a été, pour une grande partie, la planche de salut de sa boîte lors de ces deux années de fortes turbulences qu’a traversées le marché automobile et ses intervenants, toutes activités confondues. Yousfi Abderrazak fait partie de ces profils hétéroclites qui anticipent les grandes vagues de changements et actionne de manière proactive les leviers pour s’y préparer. «La digitalisation du marché automobile a imposé aux différents acteurs un rythme soutenu d’innovations pour capter les opportunités qui s’offrent. Aujourd’hui, un volume de plus en plus significatif de voitures est acheté en ligne de bout en bout sans le moindre contact avec le point de vente physique», explique le fondateur de Moteur.ma.

Pour lui, le rôle d’un dirigeant visionnaire est de mettre à disposition de sa structure toute son expertise pour lui permettre de se positionner sur cette vague avec l’objectif ultime de rehausser l’expérience des acteurs du marché et la rendre de plus en plus intuitive, digitalisée et structurée. C’est un état d’esprit qui ne quitte pas ce serial-entrepreneur aux ambitions très grandes. Parmi elles, accompagner l’écosystème des start-up et le faire bénéficier d’une expertise avérée dans le digital et la Data appliqués au process de décision chez le consommateur automobile ! Et c’est grâce justement à cette fibre de serial-entrepreneur dans l’âme, à un sens souligné de réseautage de haut calibre. Il a fait de Moteur.ma un opérateur de choix dans le secteur automobile.

Les opérateurs, notamment les concessionnaires, ne peuvent plus se passer des prestations à forte valeur ajoutée de cette marketplace pionnière. Le secret : la loi de Wilson l’exprimait si bien : «Qui détient l’info détient l’argent !» La solution « Leads Force ® » fait partie de ces grandes innovations pratiques et pertinentes que le marché doit au CEO de Moteur.ma et à ses équipes. Il s’agit d’une solution globale avec des Leads Premium garantis. D’après M. Yousfi, Moteur.ma, à travers ce service, assure aux marques automobiles un outil innovant à forte valeur ajoutée de Leads Automobiles Premium. Elle est, d’ailleurs, l’unique marketplace automobile au Maroc à offrir ce type de solutions. Il s’agit d’une solution performante, à forte valeur ajoutée sans surcoût pour l’utilisateur. En effet, Moteur.ma a développé « Leads Force ® » et la met à disposition du marché (vendeurs et acheteurs). Les opérateurs y puisent une liste de prospects qualifiés avec un engagement élevé.

Plus de 8 millions de visiteurs uniques

Moteur.ma se veut la marketplace automobile leader au Maroc. Avec plus de 8 millions de visiteurs uniques et presque 22,5 millions de sessions cette année, l’offre de services de cet opérateur pionnier couvre l’ensemble du cycle d’achat automobile neuf & occasion. La spécialité de la marketplace est de capter les internautes en phase d’achat automobile, et développer des solutions publicitaires sur mesure pour aboutir aux objectifs de vente des différents acteurs du marché automobile sur les différents types d’équipements (mobile, desktop et tablette).

Achat et vente de véhicules neufs et occasion, fiches techniques et prix du neuf au Maroc, comparatif des voitures neuves, offres promotionnelles les plus récentes, guide d’achat automobile, forum d’aide automobile, etc., Moteur.ma propose une kyrielle de prestations aux acheteurs mais également aux vendeurs.