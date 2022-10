Automobile : les ventes en baisse de plus de 8%

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 107.713 unités au titre des neuf premiers mois de cette année, en repli de 6,83%, alors que celui de véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 13.192 unités (-17,68%), précise l’AIVAM.

La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,33%, soit 29.435 unités écoulées à fin septembre 2022, suivie de Renault qui a vendu 15.698 unités (part de marché de 14,57%) et de Hyundai (10.697 unités et 9,93% de part de marché), relève la même source.

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 3.192 unités (24,2% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 1.902 véhicules (14,42% de part de marché) et Ford 1.544 unités (11,7% de part de marché). Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 2,41% à 2.938 voitures pour atteindre une part de marché de 2,73%, devançant BMW (2.119 unités et une part de marché de 1,97%) et Mercedes (1.875 unités et une part de marché de 1,74%).

Pour sa part, Porsche a écoulé 243 unités, en croissance de 8%, tandis que les ventes de Jaguar ont chuté de 18,18% à 99 voitures. Pour le seul mois de septembre, AIVAM note une hausse des ventes globales de 4,85% à 13.898 unités. Dans le détail, le segment VP a enregistré une progression de 5,34% avec 11.928 unités vendues, au même titre que le segment VUL dont les ventes ont augmenté de 1,97% à 1.970 unités.