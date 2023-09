Vidéo. CNSS : Vers la mise en place d’une nouvelle amnistie

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui se tient actuellement, le vendredi 22 septembre à Casablanca, devra statuer sur une nouvelle amnistie sociale sur les retards, majorations et pénalités de paiement des cotisations.

Celle-ci devrait permettre aux entreprises de se conformer à la loi, d’augmenter le poids des cotisations et de lutter contre l’informel. Deux dispositifs similaires ont été initiés lors de la période du Covid-19 et ont connu un franc succès.

Le Conseil d’administration discutera également d’un nouveau dispositif, sous forme d’amnistie, au profit du secteur de la presse pour une meilleure structuration de ce secteur.

Le Conseil, présidée par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, se penchera également sur l’acquisition d’un terrain à Guelmim qui servira de direction régionale et d’agence de la CNSS, ainsi que le renouvellement du contrat de l’auditeur externe en vue d’effectuer les audits des comptes de la Caisse relatifs aux années 2023, 2024 et 2025.

«Cette réunion du Conseil d’administration sera l’occasion de s’assurer de l’implémentation et de l’exécution, dans les meilleurs conditions, du chantier royal de la généralisation de la protection sociale. Parmi les réalisations importantes, on notera la réussite de AMO TADAMON qui a permis aux anciens Ramédistes de bénéficier de la CNSS», a déclaré Nadia Fettah Alaoui au micro de La Vie éco.

La ministre a également souligné que la relance économique s’est traduite notamment par une augmentation de la masse salariale de pratiquement 10%, «ce qui témoigne de la dynamique des entreprises marocaines», selon la ministre.