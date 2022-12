Un nouvel organigramme pour le ministère de Benmoussa pour 3 MDH

Le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une étude pour l’alignement stratégique de l’organisation du service central de son double département.

Avec l’intégration du Département du Sport au Ministère de l’Education nationale qui chapeaute par ailleurs le Préscolaire, un alignement stratégique de l’organisation de ce département est devenu une nécessité pour permettre la mise en œuvre des projets de la réforme. Un appel d’offres vient ainsi d’être lancé pour réaliser une étude devant aboutir à un nouvel organigramme pour ce double département.

Le prestataire qui sera sélectionné en février aura pour charge d’établir un diagnostic de l’organisation actuelle du MENPS et la réalisation d’un benchmark au niveau international des modèles d’organisation adoptés dans des pays ayant conduit une réforme de l’éducation (pays comparables et pays Best Practice).

Cela aboutira à la définition de l’organigramme cible, en l’alignant sur la loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, ainsi que sur les recommandations et engagements prévus par la feuille de route stratégique de la reforme éducative.

Dans le détail, les principes directeurs de l’organisation cible seront définis en plus des organigrammes des structures existantes et nouvelles au niveau central, présentant les entités avec leur périmètre de responsabilités et ce, jusqu’au niveau service. Une dernière phase constitue dans l’élaboration du plan de mise en œuvre de l’organisation cible au sein des différentes structures.

Le coût des prestations à réaliser est estimé à trois millions de dirhams.