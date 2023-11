Un centre d’hébergement pour SDF et malades mentaux voit le jour à Oujda

La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a procédé, lundi à Bni Oukil, commune Isly (Préfecture d’Oujda-angad), à l’inauguration d’un Centre d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe (SDF) et les malades mentaux, dans le cadre de la célébration du 48-ème anniversaire de la Glorieuse Marche verte.



Ce centre, d’une capacité d’accueil de 200 lits, a été construit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), et d’autres partenaires. Il vise à améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge de cette catégorie, notamment en termes de soutien et d’accompagnement psychologique.



Réalisée avec une enveloppe budgétaire de plus de 17 millions de dirhams (MDH), cette nouvelle structure sociale comprend quatre pavillons au total, dont deux pour les SDF d’une capacité de 80 lits, à raison de 50 lits dédiés aux hommes et 30 lits pour les femmes, ainsi que deux autres pavillons pour les malades mentaux d’une capacité de 120 lits (homme: 80 lits/femmes: 40 lits), en plus d’un centre de santé, un réfectoire, un hammam beldi et d’autres dépendances administratives.



Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a souligné l’importance de ce centre qui s’inscrit dans le cadre des programmes sociaux mis en œuvre par le ministère et ses partenaires en vue de promouvoir l’État social, et ce en droite ligne des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans ce sens.



“Ce Centre œuvre à même de répondre aux besoins des malades mentaux à travers la prise en charge et l’accompagnement pour leur réinsertion sociale”, a-t-elle argué.



Dans la foulée, trois bus de transport scolaire ont été distribués au profit des associations d’enfants en situation de handicap à Oujda. D’un coût total de 1,2 MDH, ce projet bénéficiera à 185 enfants.