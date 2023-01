Souveraineté sanitaire : Une nouvelle direction pour sécuriser l’approvisionnement en médicaments

Le texte, présenté par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, procède de la volonté du ministère de revoir l’organisation et la structure de ses instances administratives centrales et de définir leurs attributions, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Ce projet de décret a été élaboré conformément aux hautes directives royales pour la mise en place d’une politique constructive du médicament qui assure la disponibilité des médicaments essentiels afin de réussir les programmes prioritaires de santé publique, et en harmonie avec les recommandations des instances et des institutions nationales, notamment le Conseil de la concurrence et le Conseil économique, social et environnemental, a souligné M. Baitas.

Le même texte juridique vise la création d’une nouvelle direction dénommée «direction de l’approvisionnement en médicaments et en produits de santé». Cette direction sera chargée de plusieurs missions, notamment l’approvisionnement des établissements de santé en médicaments et en produits de santé de base de haute qualité.