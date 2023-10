Rabat : 2,5 millions de dirhams pour l’entretien du jardin d’essais botaniques

La Société Rabat Ville Verte a procédé au lancement d’un marché reconductible portant sur les travaux d’entretien et de maintenance du célèbre jardin d’essais et botaniques de la capitale.

Le coût des travaux est estimé à 2,5 millions de dirhams. Ils consistent, entre autres, en l’entretien général de l’espace vert, l’entretien et la réparation des systèmes d’arrosage, le désherbage et binage, la taille des arbres, massifs arbustives et haies, le dessouchage des arbres et palmiers morts ; les amendements organique (terreautage) et minérales, le traitement phytosanitaire, etc.

Le jardin d’essais botaniques est un jardin de dix-sept hectares situé dans le quartier de l’Agdal à Rabat. Il abrite certains laboratoires de l’Institut national de la recherche agronomique du Maroc. Créé en 1914, c’est l’un des plus anciens jardins d’essai et d’acclimatation. Il y avait à l’origine plus de 250 variétés d’arbres fruitiers et d’ornement, provenant de différentes régions du monde. Des travaux de réhabilitation ont été nécessaires avant sa réouverture au public en juin 2013.

Outre le jardin d’essais, le parc Hassan II, situé également à Rabat et inauguré au 2018 sur une superficie de 30 hectares, fait lui aussi l’objet d’un marché similaire, mobilisant une enveloppe de 3,4 millions de dirhams.