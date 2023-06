Maroc – UE : Lancement du jumelage institutionnel pour l’inclusion des jeunes

Conjointement lancé par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et l’ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, en présence d’acteurs marocains et européens partenaires, ce jumelage vise le renforcement des mécanismes de gouvernance relatifs aux aspects juridiques et organisationnels, la promotion de la convergence des programmes de la jeunesse, ainsi que l’appui au développement des différentes initiatives permettant l’inclusion sociale et économique des jeunes.

Le séminaire de lancement a été l’occasion de passer en revue les activités prévues dans le cadre du déploiement de ce jumelage, qui s’étale sur une durée de 21 mois, avec un financement de l’UE d’un montant 1.1 millions d’euros (11 millions de dirhams), et une gestion menée par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures relavant du ministère de l’économie et des finances ainsi que la Fondation internationale et Ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP).

“Cette initiative reflète la volonté commune pour la création de ponts entre nos institutions pour le renforcement d’échanges et le partage d’expériences en vue de mettre en place de projets innovants qui répondent aux défis de la jeunesse”, a déclaré M. Bensaid à l’occasion de ce séminaire.

Dans le cadre de ce jumelage, poursuit le ministre, l’action sera mise sur la promotion d’un échange fructueux des idées nouvelles, la créativité ainsi que l’encouragement des projets innovants, estimant que ce programme institutionnel sera l’occasion de “renforcer les relations professionnelles entre nos cadres et leurs homologues”, ainsi que ” les différentes activités s’inscrivant dans le cadre du plan d’action de ce jumelage”.

De son côté, l’ambassadrice de l’UE s’est félicitée du partenariat établi entre le Maroc et l’UE dans le domaine de la jeunesse, mettant en avant leur prise de conscience des enjeux et des responsabilités pour répondre aux attentes et besoins des jeunes.

Pour sa part, le ministre conseiller à l’ambassade d’Espagne au Maroc, Borja Montesinos, a mis en relief la solidité de ce jumelage qui est adossé à de nombreux points partagés entre le Maroc et l’Espagne dans divers domaines. La proximité géographique et culturelle permettent aux deux pays de vivre des expériences similaires, a-t-il noté.