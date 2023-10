L’usine casablancaise de l’Américain Pratt & Whitney opérationnelle dès 2025

De grande renommée internationale dans la fabrication de moteurs pour avions civils et militaires, le constructeur US Pratt & Withney a choisi le Royaume comme tarmac. Dans son CV, on retrouve, rien de moins, le chasseur américain F-16 et le F-35.

🇲🇦🇺🇸| Les premières photos de l'usine de la société américaine Pratt & Whitney à Casablanca, au Maroc, qui sera achevée en 2025 ont été dévoilés en conférence. Pratt & Whitney est réputée pour la fabrication de moteurs pour avions civils et militaires, notamment le chasseur…

L’usine est en construction à Casablanca et les travaux, annonce-t-on, seront achevés en 2025. Un pas de plus qui vient se greffer à une percée marocaine sans commune mesure dans l’industrie militaire. Le Royaume est sur tous les fronts.