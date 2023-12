Le Japon découvre les vertus de l’ALE Maroc-USA

Le Japon vise à porter à 100 le nombre des entreprises japonaises au Maroc, alors qu’on en compte 70 opérationnelles, particulièrement dans le secteur de l’automobile. Autant dire qu’on pourra compter plus de salariés marocains dans les entreprises japonaises à l’avenir qui viendront s’additionner aux 40.000 employés actuellement. Pour ce pays, le Maroc n’est pas uniquement considéré comme un marché, mais peut aussi constituer une base pour les exportations vers l’Europe et les États-Unis, du fait des Accords de libre-échange qui le lie avec ces deux entités. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Japon à Rabat, Kuramitsu Hideaki, en marge d’une opération séduction organisée, à Casablanca, par JETRO, visant la promotion des produits agricoles nippons dans le Royaume. Hideaki, qui se dit «très optimiste» quant au développement des liens économiques entre les deux pays, estime que tous les ingrédients sont réunis pour les intensifier. Notamment, à la faveur des deux derniers accords, entrés en vigueur l’année dernière, tendant vers la promotion de l’investissement, à savoir celui sur la non-double imposition et un autre sur la protection des investissements. L’ambassadeur, qui n’a pas manqué de mettre en exergue l’excellence des relations bilatérales entre Rabat et Tokyo, relève que le Royaume dispose de plusieurs atouts à même d’intéresser davantage d’investisseurs japonais.