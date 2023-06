La Tour Mohammed VI primée pour l’excellence de son ingénierie

La Tour Mohammed VI a été récompensée à Madrid pour l’excellence de son ingénierie. Le prix, décerné par le collège des ingénieurs civils de Madrid, est considéré comme une distinction de référence dans le monde de la construction.

Le Prix a été remis à O Tower, filiale de O Capital Group, présidée par Othman Benjelloun, maître d’ouvrage de la Tour et à la société Bernabeu Ingenieros, bureau d’étude en charge de la conception de la structure.

Cet édifice qui a nécessité 13 000 tonnes de béton pour ses fondations et 8 520 tonnes de charpente métallique, est porteur d’un signal d’ambition et de progrès pour le Maroc et l’Afrique. La Tour abrite un programme immobilier à usage mixte, constitué de composantes résidentielle, hôtelière, de bureaux et de services. Elle compte 55 étages pour une hauteur totale de 250 mètres.

Son approche architecturale vise à concentrer les principaux usages (bureaux, logements, hôtels) sur le côté Nord, face au fleuve Bouregreg, à la Tour Hassan et au Grand Théâtre de Rabat, récemment construit.