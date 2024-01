Gigafactories, l’écosystème des batteries se précise

La tâche a été confiée à un cadre chinois qui a officié pendant 7 ans en tant que RH au Maroc. L’unité va produire 50.000 tonnes de matériaux cathodiques par an. C’est le projet le plus avancé.

D’autres sont en cours, notamment un porté par l’OCP qui a pu aboutir grâce à la R&D menée par l’accélérateur Innov’X qui relève de l’UM6P. L’écosystème est en train de se mettre en place.

La plupart des entreprises sont des joint-ventures, dans lesquelles la partie marocaine est très impliquée. Le Maroc est actuellement en train de négocier avec ses partenaires chinois la nature de prise de participation et les droits de vote dans les nouvelles structures. C’est d’ailleurs une exigence imposée pour pénétrer les marchés cibles, notamment les États-Unis, avec lesquels le Maroc a signé un ALE, et l’UE.