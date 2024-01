CFC : Vers un nouveau pic d’entreprises labellisées

Première place financière d’Afrique depuis plus de 7 ans, selon le Global Financial Centers Index (GFCI), Casablanca Finance City aspire à consolider son rang continental et à renforcer sa vocation de hub régional de premier plan pour les prochaines années. Après une période de relative accalmie au sortir de la crise sanitaire, mise à profit pour refondre le cadre réglementaire de la place financière pour la rendre conforme aux normes de l’OCDE et de l’UE, notamment sur le plan fiscal, CFC, qui a ouvert un bureau à Dubaï, s’apprête à enrôler une nouvelle salve d’entreprises très prochainement.

Ainsi, après une période de tassement du nombre d’entreprises labellisées, les recrutements vont repartir de plus belle. Le nombre d’entreprises ayant le statut CFC devrait en effet passer de 202 actuellement à 215, ce qui constitue un nouveau pic en termes d’entreprises labellisées pour la place financière. Celle-ci ne semble pas avoir perdu en attractivité, malgré la refonte du cadre fiscal, puisqu’une trentaine d’entreprises internationales ont demandé l’obtention du statut CFC cette année.

Parallèlement au recrutement des sociétés, CFC Authority a procédé à un «nettoyage» parmi les entreprises labellisées qui ne respectent pas leurs engagements et les conditions d’éligibilité. Au total, entre les entreprises radiées et celles qui ont dû se retirer elles-mêmes (liquidation, restructuration), ce sont 22 retraits de statut qui ont été réalisés en 2023.

Pour rappel, le statut CFC est un label donnant droit à un package attractif d’avantages. Ces avantages incluent notamment des facilitations Doing Business, un accès à une communauté de membres actifs et la possibilité de bénéficier d’informations pertinentes sur l’Afrique.

En retour, les entreprises labellisées doivent remplir une série de critères d’éligibilité et honorer plusieurs engagements : avoir leur siège effectif à CFC, être dirigées et gérées depuis CFC, avoir au moins un dirigeant résidant au Maroc ou encore allouer un minimum de dépenses de fonctionnement en adéquation avec l’activité de l’entreprise.