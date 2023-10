Casablanca Prestations prend la gestion des entrepôts frigorifiques

Casablanca Prestations prend en charge, à compter du 1er octobre 2023, la gestion des entrepôts frigorifiques de Casablanca, qui étaient auparavant sous la tutelle de la Régie Autonome des Frigorifiques de Casablanca (RAFC). La prise en charge des entrepôts par Casablanca Prestations inclut leur adjonction au marché de gros des fruits et légumes, le but étant de créer une synergie entre ces infrastructures, indique un communiqué la société de développement local.

L’objectif est en effet de créer une connexion physique et opérationnelle des entrepôts à la chaîne de valeur et de distribution de ce marché. Cette démarche vise ainsi à contribuer au renforcement de la chaîne de distribution alimentaire, favorisant l’accès à des produits frais de qualité pour tous les citoyens.

Pour rappel, la convention de gestion des entrepôts frigorifiques de Casablanca entre le Conseil de la ville de Casablanca et Casablanca Prestations a été votée lors de la session ordinaire du mois de mai 2022. Elle englobe la gestion, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des installations, matériels et équipements frigorifiques. Casablanca Prestations gère depuis plusieurs années d’autres services municipaux, dont notamment le marché de Gros de Fruits et Légumes de Casablanca et les Abattoirs de Casablanca.