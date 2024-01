Al Hoceima : Interpellation d’individus pour implication dans un réseau d’immigration irrégulière

Sur la base de renseignements précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, les mis en cause ont été interpellés en flagrant délit de préparation d’une opération d’immigration irrégulière, par voie maritime, en faveur de quatre candidats à la migration, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées ont abouti à la saisie d’une embarcation de pêche, d’un véhicule utilitaire et d’une moto, ainsi que de sommes d’argent en monnaie nationale et en devise européenne, soupçonnées d’être le butin de cette activité criminelle, ajoute-t-on.

Les mis en cause, ainsi que les candidats à l’immigration irrégulière, font l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier ses éventuelles ramifications sur les plans national et international, conclut la même source.