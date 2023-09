Santé : Akhannouch met en avant à Marrakech l’efficacité des réformes du Maroc

Le Chef du gouvernement a mis en exergue, jeudi à Marrakech, l’approche innovante dans la réforme du secteur de la santé au Maroc. «En exécution des hautes directives royales, le secteur de la santé vit actuellement au rythme d’un chantier de réforme innovant qui lui permettra d’instaurer un système de santé solide, doté d’institutions stratégiques capables de faire face aux défis actuels et futurs avec beaucoup d’efficacité et de résilience», a indiqué Aziz Akhannouch lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la 2ème Conférence africaine sur la réduction des risques en santé.

A cet égard, il a souligné que les acquis réalisés, sous la conduite du Roi Mohammed VI, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 a renforcé la résilience du système national de santé face aux crises sanitaires et l’action des différents départements et partenaires pour une gestion plus efficace et efficiente.

Le Chef du gouvernement a mis en avant l’importance de la thématique de cette édition, placée sous le signe «Santé en Afrique : Eau, Environnement et Sécurité alimentaire», de par le rapport étroit entre ces trois éléments et la santé et le bien-être des populations africaines, soulignant la nécessité de la fédération des efforts et de l’action commune pour renforcer la sécurité sanitaire et environnementale en Afrique.

L’Afrique, face à de multiples défis

L’eau, l’environnement et la sécurité alimentaire font face à des défis majeurs, surtout dans le contexte actuel marqué par les répercussions négatives de la dégradation de l’environnement et son impact sur la santé des Africains et sur la planète, a-t-il noté, ajoutant que la stratégie de prévention des risques sanitaires revêt une importance capitale pour la réduction des maladies et des décès résultant de la dégradation de l’environnement, de la qualité de l’eau et de la malnutrition.

Cette stratégie contribue aussi à l’atténuation de la pression exercée sur le système de santé et du fardeau économique qui pèse sur les familles, les établissements d’assurance maladie et les ressources de l’Etat, a-t-il expliqué. A la lumière des défis environnementaux et climatiques auxquels le monde est confronté, M. Akhannouch a mis l’accent sur l’importance de transformer les systèmes alimentaires et les chaînes de valeur agroalimentaires pour garantir davantage de durabilité et de résilience en vue d’assurer la sécurité alimentaire du pays.

A cet égard, la réalisation de la sécurité hydrique est une condition essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire, a-t-il fait remarquer, notant que le Maroc connaît depuis plus de cinq ans une période de sécheresse exceptionnelle due au changement climatique, qui exerce une pression croissante sur les systèmes alimentaires les rendant plus vulnérables aux chocs économiques et environnementaux.

Lutte contre le stress hydrique

Rappelant l’augmentation par le gouvernement des investissements dans le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, M. Akhannouch a indiqué que l’Exécutif s’attèle à l’élaboration d’une nouvelle vision qui permettra au Maroc, à travers ce programme, d’avoir une réserve d’eau stratégique pour soutenir sa souveraineté alimentaire.

Il a aussi mis en relief les efforts du Royaume pour assurer un approvisionnement régulier du marché national en denrées alimentaires de base, doubler le produit intérieur brut agricole et améliorer les conditions de vie des agriculteurs, tout en veillant à la protection de la santé des citoyens et à la sécurité des produits alimentaires par le biais de plusieurs établissements, dont l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette conférence internationale a pour but de mettre en avant la réalité des systèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique. Elle vise également à développer un cadre africain commun basé sur les expériences des pays et les avis des experts dans le domaine de la santé publique, tout en discutant des mesures efficaces pour prévenir et atténuer les effets des crises sanitaires sur les plans humanitaire, social, politique et économique.