Santé : AKDITAL s’allie à Accreditation Canada

Il s’agit du Centre international d’oncologie de Casablanca et de l’Hôpital privé de Casablanca Ain Sebaa, précise-t-on dans un communiqué conjoint, notant que cette certification témoigne de l’engagement du groupe AKDITAL à offrir des soins de qualité centrés sur le patient et la famille, en mettant en œuvre les meilleures pratiques et normes internationales en matière de services de santé et de services sociaux.

Le programme Qmentum International MC d’Accreditation Canada est reconnu à l’échelle mondiale pour sa démarche de qualité centrée sur le patient et la famille, qui favorise la prestation de soins respectueux, empathiques, culturellement adaptés et compétents, afin de répondre aux besoins, aux valeurs, aux croyances et aux préférences des patients et des membres de leur famille. Le cycle d’accréditation en 3 étapes s’étale sur une durée moyenne de 3 ans et permet aux établissements de santé de s’améliorer continuellement en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité des soins et services.

Accreditation Canada propose un large éventail de programmes d’évaluation à fort impact pour les organismes de santé et de services sociaux, propulsés par HSO et adaptés aux besoins locaux. Avec plus de 900 visiteurs pairs experts ayant une vaste expérience des soins de santé et des services sociaux, Accreditation Canada travaille avec les établissements de santé pour améliorer leur qualité et leur sécurité.

HSO élabore des normes fondées sur des données probantes, des programmes d’évaluation et des solutions d’amélioration de la qualité de calibre mondial.

« AKDITAL est fière de travailler avec Accreditation Canada pour certifier ses établissements de santé et améliorer la qualité de ses services. Nous croyons que cette certification est une étape importante pour assurer à nos patients des soins de qualité, centrés sur le patient et la famille, et répondre aux besoins de notre communauté », a déclaré Dr Rochdi Talib, PDG du groupe AKDITAL, cité dans le communiqué.