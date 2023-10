Samira Sitaïl, journaliste chevronnée ambassadeur du Maroc en France

Figure médiatique connue pour avoir assuré la direction des informations à 2M, Samira Sitaïl devient directrice générale adjointe chargée des rédactions. Elle s’est particulièrement illustrée, dernièrement, au lendemain du Séisme d’Al Haouz. Invitée des médias français, elle a recadré le débat et levé plusieurs équivoques. Elle a expliqué, face à des animateurs qui ont usé et abusé des clichés et des raccourcis, ce qu’est réellement le Maroc et comment ses institutions fonctionnent….

Née en France 16 mai 1964, elle rentre au Maroc après un Master consacré aux métiers de la communication et un autre spécialisé dans la gestion des risques qu’elle poursuit en alternance avec une activité professionnelle en tant que Senior Advisor au sein de l’une des plus grandes agences de communication européennes basée à Madrid.

Premier passage à la SNRT, puis à 2M où elle a fait l’essentiel de sa carrière. Sitaïl quitte le groupe médiatique marocain et rejoint en novembre l’espagnol Marco de Comunicación. Repartie en France tout récemment pour renouer avec les études, elle se retrouve aujourd’hui ambassadeur du Maroc en France. Elle occupe un poste resté vacant depuis exactement une année. C’est probablement un signe d’un début de retour à la normale dans les relations entre Rabat et Paris.