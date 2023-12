Remise de Wissams Royaux à 211 fonctionnaires du ministère de l’économie

La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, a procédé, jeudi à Rabat, à la remise de Wissams Royaux dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier 211 fonctionnaires des différents services centraux et régionaux du ministère à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Ainsi, 86 fonctionnaires ont été décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, 28 fonctionnaires ont reçu le Wissam de mérite national de première classe et 97 fonctionnaires ont été décorés du Wissam de mérite national de deuxième classe, indique un communiqué de la direction des Affaires Administratives et Générales, relevant du ministère de l’Économie et des Finances.



S’exprimant lors de cette cérémonie, Mme Fettah a tenu à féliciter les fonctionnaires décorés, tout en louant la détermination immuable et l’abnégation dont ils ont fait preuve au service de la patrie et des citoyens, rapporte la même source.



Cette décoration reflète les efforts déployés par les fonctionnaires du ministère, et se veut l’incarnation de la Haute sollicitude Royale.