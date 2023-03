Réhabilitation de l’ancienne médina d’Essaouira : Le taux d’avancement s’élève à 75%

Ce programme bénéficie à 13.000 habitants. Alors que sept projets ont été achevés, 17 autres sont en cours de réalisation et les trois restants en phase d’études.

L’état d’avancement des projets prévus dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira (2019-2023), s’élève à 75%. Le programme a mobilisé une enveloppe budgétaire de l’ordre de 300 MDH, destinés à 27 projets au total. Ce sont sept projets qui ont été achevés, alors que 17 autres sont toujours en cours de réalisation. Les trois restants sont en phase d’étude et de lancement.

Ce chantier de réhabilitation bénéficie aux 13.000 habitants de la médina. Il porte sur une série de projets s’articulant autour de quatre axes majeurs, à savoir la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l’accès aux services sociaux et le renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina d’Essaouira.

Le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a insisté, lors d’une réunion du Comité provincial ad hoc tenue, vendredi au siège de la préfecture, sur le respect des budgets alloués, tout en veillant à la qualité des travaux programmés, invitant les différentes parties concernées à élaborer un planning bien précis des travaux restants avant la saison estivale au cours de laquelle la ville affiche plein et, partant, mieux gérer cette période, épargner toute perturbation et faciliter la circulation des visiteurs au sein de l’ancienne médina.