Régionalisation avancée : Le CESE s’implique dans le développement durable régional

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), la Direction générale des collectivités territoriales et l’Association des régions du Maroc (ARM) ont signé une convention de coopération et de partenariat qui vise à mettre en place un cadre de coopération et d’échange d’expertises afin d’accompagner les régions du Royaume à développer leurs performances dans le domaine de la consolidation des valeurs de la démocratie participative dans la gestion des affaires régionales et les projets de développement durable régional.

Il s’agit également d’apporter un soutien aux régions pour la mise en œuvre d’une approche participative pour résoudre les problématiques économiques, sociales et environnementales au niveau régional. Cette convention comporte également un appel du Conseil, dans le cadre de la mise en œuvre de son mécanisme d’autosaisie, à réaliser des études liées aux questions et sujets relatifs à la régionalisation avancée, aux enjeux communs entre les régions et au développement durable régional, ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de démocratie participative en leur accordant une importance particulière dans le programme d’activités du Conseil, dans le cadre du respect des dispositions de la loi organique relative au Conseil et à son régime interne.