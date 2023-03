RDV de Casablanca de l’assurance : Carton plein pour la 9e édition

L’événement, qui s’est tenu du 8 au 9 mars, a réuni plus de 1.000 acteurs du secteur de 40 nationalités, pour discuter de l’assurance automobile, entre progrès technologique et évolution des mobilités.

Pendant deux jours, le programme a été riche pour les professionnels du secteur avec 7 panels et 4 keynotes sur des thématiques bien ciblées, telles que la digitalisation, la régulation, l’innovation, les nouveaux modes de mobilité et les grandes tendances en assurance automobile. Des sujets qui représentent à la fois des opportunités pour le marché de l’assurance, mais aussi des enjeux pour les assureurs face à un secteur en pleine mutation.

«Le thème de notre événement est révélateur de l’importance grandissante de la technologie dans l’évolution de notre industrie», a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, président de la FMSAR, au terme de l’événement.

Le Rendez-vous de Casablanca de l’assurance a également braqué les projecteurs sur les réalisations remarquables du Nigéria, pays à l’honneur de cette édition, en matière d’assurance. Une convention de coopération technique a été signée entre la FMSAR et l’Association nigériane des assureurs (NIA) sur différents domaines, notamment l’assurance automobile, et portera sur la formation professionnelle, les échanges et d’autres actions qui ont pour vocation d’améliorer l’industrie de l’assurance au Maroc et en Afrique.

«Cette convention permettra de partager l’expérience et le savoir-faire des deux pays en matière d’assurance, et de renforcer davantage la coopération entre le Maroc et le Nigéria», a déclaré Olusegun Omosehin, président de la NIA.

La transformation technologique a été, par ailleurs, au centre des débats de cette année.

Dans son discours, lors de la cérémonie d’ouverture, mercredi 8 mars, Mohamed Hassan Bensalah, président de la FMSAR, a souligné que «l‘intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les petits véhicules sans permis, ou encore les trottinettes sont autant d’exemples qui bouleversent l’assurance automobile. Nous devons être en mesure de les identifier, les analyser et les intégrer dans nos politiques de gestion des risques, pour continuer à jouer pleinement notre rôle dans la prévoyance».

Et d’ajouter, «les nouvelles technologies sont, par ailleurs, un levier important pour l’évolution du métier de l’assurance et offrent des possibilités intéressantes en matière d’amélioration de l’expérience client».

De son côté, Florence Lustman, présidente de France Assureurs, a expliqué, dans le cadre d’un keynote, que «l’assurance automobile est en constante évolution pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, à savoir la connectivité, qui permet aux assureurs de collecter la data et de mieux comprendre le comportement de conduite des clients et de personnaliser leur couverture en conséquence».

«Il est nécessaire de repenser l’assurance automobile pour s’adapter à la nouvelle génération de mobilité», a pour sa part souligné James Kent, CEO de Gallagher Re, lors de son intervention sur les défis posés par les progrès technologiques et l’essor des nouveaux modes de mobilité.

La deuxième journée a été consacrée à des débats autour de l’expérience client et l’intelligence artificielle. «Le digital est un véritable enjeu pour le marché marocain, qui est un marché extrêmement concurrentiel, si on considère que l’assurance automobile est son produit d’appel. La transformation digitale permet l’intégration de la perspective client et la différenciation des offres selon la conduite et la consommation de chaque client. Il faut savoir que le consommateur utilise au moins 6 canaux de communication par jour et cherche des solutions adaptées dès son premier contact avec l’assureur», a indiqué Julien Pavillon, directeur assurances, KPMG Business Transformation.

Il a également souligné que le consommateur a besoin de disposer d’une certaine autonomie avec son assureur, en plus du conseil, notamment dans les moments les plus sensibles comme les sinistres. «C’est une relation chaude qui ne peut être améliorée qu’avec l’intégration des technologies arrivées à maturité. Les télécoms, les médias, des loisirs qui sont désormais les nouveaux standards du marché d’assurance».

D’autres thématiques, telles que la valeur ajoutée de l’assurance affinitaire automobile, la télématique et la gestion de fraude en assurance, ont fait l’objet de débats et d’échanges avec des experts de renom lors de la dernière journée de la 9ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’assurance.