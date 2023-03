Ramadan : Nadia Fettah rassure quant à la disponibilité des stocks

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a présenté, mardi 21 mars, devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, les mesures gouvernementales destinées à faire face à la hausse des prix des produits et biens de consommation et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah a assuré que les marchés nationaux sont approvisionnés en quantités suffisantes des produits alimentaires de forte consommation durant le mois sacré du Ramadan, notant que l’offre en produits agricoles est suffisante et répond aux besoins nationaux.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que le stock de blé couvre entre deux et trois mois, celui de sucre plus de quatre mois et celui d’huiles et de beurre plus de deux mois, ajoutant que l’offre en dattes et lait est disponible en quantités qui dépassent la demande.

La ministre a aussi souligné que le stock disponible d’essence couvre 53 jours des besoins nationaux, celui du gasoil 29 jours, alors que celui du gaz butane couvre 26 jours.

En ce qui concerne les viandes, notamment la viande rouge, Mme Fettah a affirmé que l’offre est suffisante et couvre les besoins nationaux, faisant état de l’importation, jusqu’au 14 mars courant, de l’équivalent de 13.642 têtes de bovins.

De même, la production nationale de poissons a connu une hausse notable au cours du mois de février dernier, ce qui permettra de répondre aux besoins des citoyens.

Par ailleurs, Mme Fettah a souligné que les Commissions mixtes de contrôle des marchés ont intensifié leurs activités durant l’année écoulée et les premières semaines de 2023, faisant savoir que le nombre des opérations de contrôle a connu une hausse de plus de 55% en 2022 et de plus de 76% au début de cette année, comparativement aux années précédentes.