Rabat : Top départ pour le Forum des études à l’étranger

Ce rendez-vous annuel, qui rassemble plusieurs universités et grandes écoles nationales et internationales, permet aux bacheliers d’optimiser leur prise de décision en matière de choix d’études et de carrières en leur offrant des programmes de formation adaptés à leurs besoins.

Dans une démarche de proximité et d’échange direct avec les principaux acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’orientation, cette plateforme offre ainsi aux bacheliers de la ville de Rabat et à leurs parents l’occasion de s’informer de près sur les possibilités d’étude à l’étranger, ainsi que sur toutes les démarches y afférentes, telles que la demande de visas et de bourses outre les questions de financement et d’hébergement.

Dans une déclaration à la presse, le président du groupe « L’Étudiant marocain » Mohcine Berrada a expliqué que « Nos partenaires internationaux ont été invités à participer à cet événement qui rassemble des universités de France, d’Espagne, de Russie, de Turquie et d’Angleterre, afin de répondre à tous les besoins des étudiants ».

Et d’ajouter qu’il s’agit d’un forum unique en son genre, en ce sens qu’il offre l’opportunité de recevoir une formation de qualité dans des disciplines, telles que l’ingénierie, la gestion et la médecine.