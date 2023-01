Rabat : Lancement du programme « pont vers l’enseignement collégial »

Le programme « pont vers l’enseignement collégial », initié conjointement par le ministère l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), en collaboration avec des partenaires nationaux et étrangers, a été lancé mercredi à Rabat.

Ce programme, qui s’étend sur la période 2022-2027, vise à accompagner le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports dans la mise en oeuvre de nouveaux programmes d’études mettant l’apprenant au centre des priorités, et ce, dans les langues arabe et anglaise et des sciences au cycle collégial et à la fin du cycle d’enseignement primaire.

Il vise également à améliorer les apprentissages dans le cycle collégial en arabe, anglais, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, ainsi que dans les années supérieures du cycle primaire en arabe et en sciences. Il s’agit aussi d’œuvrer à la généralisation des bonnes pratiques dans ces matières et niveaux scolaires à l’échelle nationale.

A cette occasion, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, s’est félicité du niveau de la coopération entre le Maroc et les États-Unis, notamment en termes d’appui à la stratégie sectorielle d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, relevant qu’une telle collaboration est porteuse d’une valeur ajoutée en matière de soutien des efforts de réforme du secteur de l’éducation et de la formation.

A noter également qu’un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et l’USAID au Maroc. Ce mémorandum fixe en particulier les mécanismes de coopération et la manière de communiquer au sujet des différents volets et étapes du projet.