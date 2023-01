Rabat célèbre ses dix ans au patrimoine mondial de l’Unesco

« Cette exposition a pour visée de faire prendre conscience de la grande histoire de la ville qui s’est stratifiée dans ses monuments, son urbanisme, son paysage et son héritage matériel et immatériel », indique un communiqué de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par la princesse Lalla Hasna.

Cette institution, dont la mission est de faire connaître le patrimoine culturel de Rabat, a organisé cette exposition à destination du grand public pour leur faciliter la compréhension du patrimoine mondial de la ville et sensibiliser à l’importance de sa sauvegarde.

Elle propose de revisiter cette trajectoire et ce patrimoine à travers de nouvelles photographies, l’histoire des lieux, les visites des grands hommes et femmes de l’histoire, pour changer la perception collective des lieux et forger une conscience qui englobe presque deux millénaires d’histoire.

Un accent particulier est mis sur le travail de l’artisan marocain, dépositaire d’une longue tradition des Arts décoratifs qui s’exprime depuis l’époque Almohade jusqu’à l’époque moderne où s’opéra une fusion des traditions antérieures avec l’architecture du XXe siècle.

« L’exposition met en lumière les huit composantes qui forment le patrimoine inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial : la ville nouvelle du XXème siècle, le quartier Habous de Diour Jamaa, le jardin d’essais botaniques, la médina de Rabat, les remparts et les portes Almohade, la mosquée Hassan et le mausolée Mohammed V, la Qasba des Oudaïa et le site archéologique du Chellah », énumère le communiqué.