Progrès social : Le Maroc 4e en Afrique, 10e dans le monde arabe

Le Maroc est classé 4e dans le «Social Progress Index 2024». Il s’agit d’un indice de progrès social, calculé par l’ONG américaine «The Social Progress Imperative» qui classe le progrès social de 170 pays.

Plusieurs critères sont retenus dans l’étude, à l’instar du logement, de la sécurité, de l’accès aux soins de la santé, la nutrition, mais aussi, l’information & communication et l’inclusion, la tolérance et les droits et libertés individuelles.

Tenant compte de l’ensemble de ces indicateurs, le Maroc obtient un score de 61,71, en baisse sur une année. Le pays a perdu une place, se positionnant ainsi à la 101e place au niveau mondial et 10e dans le monde arabe.

Si le pays a obtenu de «mauvaises» notes dans des secteurs comme l’égalité d’accès à une éducation de qualité avec une note de 27,4, la perception de la corruption avec 38 et la société inclusive avec 30,7, il reste bien noté sur d’autres critères.

En effet, son score dans les « besoins sociaux basiques » se situe à 82 et à 81 aussi bien dans l’eau et l’assainissement que dans le logement, sachant que l’étude ne tient pas compte de l’aide directe à l’acquisition.

En Afrique, c’est l’île Maurice qui enregistre l’indice le plus élevé, ayant ainsi la 53e place, suivie de l’Afrique du Sud. Dans le monde arabe, la palme d’or revient au Koweït, et au niveau international, elle est accordée au Danemark.