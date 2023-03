Produits alimentaires: 60.000 points de vente contrôlés

Alors que la consommation des Marocains connaît un bond significatif au cours du mois de Ramadan, le gouvernement et les autorités publiques sont à pied d’œuvre pour assurer un approvisionnement suffisant des marchés et lutter contre la hausse des prix. Ainsi, et selon la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, les produits généralement très consommés au mois de Ramadan sont en quantité suffisante dans les marchés nationaux. Le volume de la production prévu dans les prochains jours aura certainement une incidence positive sur les prix.

La ministre a fait état, chiffres à l’appui, du contrôle de pas moins de 60.000 points de vente depuis le début du mois de Chaâbane au 5ème jour de Ramadan et ce, dans l’objectif de lutter contre la spéculation. La ministre s’exprimait à l’issue de la réunion de la commission ministérielle de suivi de la situation de l’approvisionnement du marché et des prix tenue qui s’est tenue jeudi.

Au cours de cette réunion, un éventail de mesures permettant une meilleure maîtrise de l’évolution des prix a été abordé. Il s’agit notamment de mesures permettant de répondre aux besoins du marché national, d’assurer un stock suffisant et régulier de tous les produits de base, d’assurer la sécurité du consommateur et de lutter contre les différentes pratiques illégales. Autant de solutions qui seront appliquées aussi bien au niveau central que local.

D’ici là, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a précisé que les prix de certains produits commencent déjà à baisser comme c’est le cas de la tomate. Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, a expliqué la hausse des prix de certains produits alimentaires par, entre autres, le coût élevé de la production ainsi que les aléas climatiques. Il prédit, lui aussi, une baisse des prix lors de ce printemps avec la récolte abondante de certains légumes comme la tomate et les pommes de terre.