Produits agricoles : Le gouvernement veut équilibrer offre intérieure et exportations

Aziz Akhannouch annonce l’exonération de la TVA sur certains intrants à usage exclusivement agricole et un soutien supplémentaire aux producteurs de betterave.

Le gouvernement n’a eu de cesse de le réitérer ces dernières semaines : autant il se soucie de répondre à la demande intérieure, en matière de produits agricoles, autant il tient en considération l’importance de trouver l’équilibre nécessaire avec les exportations. C’est ce qu’a rappelé, ce jeudi, le chef du gouvernement tout en insistant sur les efforts consentis en mobilisant tous les moyens en vue de garder à l’abri les chaînes de distribution de toutes interventions illégales.

D’ailleurs, ce double souci a été, parmi d’autres sujets, au cœur de la série de rencontres que le chef de gouvernement a eues, la semaine dernière, avec les acteurs du secteur agricole. Dans son allocution d’ouverture du Conseil de gouvernement, Akhannouch n’a pas manqué de rendre hommage aux professionnels quant à leur implication pour garantir un approvisionnement pérenne du marché intérieur en matière de produits agricoles, en assurant l’équilibre entre les chaînes de production, son abondance, mais aussi et surtout de réduire l’impact des augmentations des prix sur les citoyens.

Justement, en ce qui concerne la problématique des prix, le gouvernement, a dit Aziz Akhannouch, poursuit ses efforts en agissant sur les sources de l’inflation et de l’augmentation des prix. Et ce, que ce soit pour les produits agricoles ou agroalimentaires. C’est dans ce sens que la décision a été prise de procéder à l’exonération de la TVA sur certains intrants phytosanitaires ou encore sur des matériaux utilisés dans la reproduction des végétaux ou des animaux importés et qui sont exclusivement dédiés à l’usage agricole.

La situation de la culture de la betterave n’a pas été en reste. En effet, compte tenu des difficultés que rencontrent les agriculteurs de ce secteur, le chef du gouvernement a annoncé la bonne nouvelle. Et cela consistera en un soutien supplémentaire aux producteurs dans le but d’améliorer la production. Ce qui sera de nature à assurer l’approvisionnement normal du marché national.