Prix Génération solidaire : 31 coopératives récompensées

La troisième édition du Prix national pour le soutien aux projets coopératifs des jeunes, “Génération solidaire”, a distingué 31 coopératives porteuses d’impacts économiques, sociaux et environnementaux majeurs, dont quatre jeunes porteurs de projets créatifs, a annoncé, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Tous les lauréats bénéficieront d’un accompagnement et d’un soutien financier de 50.000 dirhams (DH), a fait savoir Mme Ammor lors de la cérémonie de remise du Prix national “Génération solidaire”, co-organisée avec l’Office du développement de la Coopération (ODCO), rappelant que les deux dernières éditions (2021 et 2022) ont récompensé, au total, 59 coopératives.

La ministre a, dans ce sens, mis en avant l’importance cruciale de l’insertion professionnelle des jeunes et leur autonomisation financière dans le développement socio-économique du Royaume, appelant au renforcement du tissu coopératif national qui offre aux jeunes des alternatives entrepreneuriales attractives.

“Nous misons beaucoup sur le mouvement coopératif, qui compte déjà 1.500 coopératives jeunes”, a-t-elle relevé, faisant part de l’ambition de son département d’encourager plus de jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat à travers ces programmes.

Pour sa part, la directrice de l’ODCO, Aicha Errifaai, a mis en exergue l’importance de cette 3ème édition qui s’assigne pour objectif de soutenir les coopératives des jeunes et les jeunes porteurs de projets.

Le nombre des candidatures a atteint 233 reçues de la part des coopératives, outre 91 candidatures reçues de la part des jeunes porteurs de projets coopératifs, a-t-elle fait savoir, précisant que le financement de 50.000 DH va permettre à ces jeunes de développer leurs activités.

Parmi les partenaires de cette 3ème édition figurent les régions de Fès-Meknes, Guelmim-Oued-Noun, et l’Oriental, ainsi que la Fondation OCP, Dar Al Moukawil, CIH Bank, Cosumar, Copag et Jaida.

Tenue sous le thème “Coopératives de jeunes : levier de l’innovation et moteur du développement durable”, cette édition célèbre le rôle central des jeunes dans la création d’un avenir plus solidaire et durable. Destiné aux jeunes coopérateurs et jeunes porteurs de projets coopératifs innovants, “Génération solidaire” vise à apporter un accompagnement, un soutien, et un appui aux projets coopératifs les plus novateurs et durables, portés par des jeunes et ayant un impact significatif sur les plans économique, social et environnemental.

Le programme a aussi pour objectif de favoriser le développement des coopératives de jeunes et de renforcer leur place en tant qu’entreprises sociales, jouant un rôle fondamental dans l’autonomisation économique des jeunes.