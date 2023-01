Perspectives 2023 : MRE, jamais sans mon pays !

L’opération Marhaba, qui a repris cet été après deux années blanches liées à la crise sanitaire, a vu près de 2,8 millions de MRE se rendre au Maroc, donnant une première bouffée d’oxygène salutaire à plusieurs secteurs clés de l’économie nationale comme le tourisme. Sur le plan des transferts de fonds, les MRE ont littéralement explosé tous les records, malgré le contexte de crise et d’inflation qui sévit dans leurs pays de résidence, en Europe ou en Amérique du Nord notamment.

De fait, après une année record en 2021 (plus de 93 milliards de dirhams), les transferts d’argent réalisés par la diaspora marocaine vers le pays d’origine culminent déjà à près de 89 milliards de dirhams à fin octobre 2022. A ce rythme, la performance enregistrée l’année dernière est en passe d’être largement battue. Les prévisions de Bank Al-Maghrib, qui tablaient sur un montant de 100 milliards de dirhams d’ici la fin de l’année, pourraient également être revues à la hausse. Il s’agit désormais de mieux canaliser cette manne financière et l’orienter davantage vers l’investissement productif. Raison pour laquelle le gouvernement a mis sur pied un Comité thématique pour la promotion de l’investissement des MRE, rassemblant l’Exécutif, les banques et le patronat. Objectif : élaborer une feuille de route à soumettre à la Commission ministérielle chargée des MRE et des affaires de la migration d’ici le début de l’année 2023.