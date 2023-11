Mondial U17: On connait l’adversaire du Maroc en huitième

Ce match se jouera au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya à 13H00 (GMT+1), indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

L’équipe du Maroc a terminé la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points (2 victoires et une défaite), tandis que son adversaire en huitièmes de finale, l’Iran, s’est classé 3ème du groupe C (6 points/2 victoires et une défaite).