Mercure de La Vie éco: Mustapha Lakhsem, Abdellatif Hammouchi et Abdellatif Ouahbi

Chaque semaine, trois personnages font l’actualité, chacun à sa manière. La Vie éco prend la température de leurs faits et gestes.

Mustapha Lakhsem

Le président de la commune d’Imouzzer avait d’autres voies au lieu de sa surcharge d’accusations contre le gouverneur de Sefrou. La justice demande des preuves.

Abdellatif Hammouchi

Le DG de la Sûreté nationale continue de mettre en avant les jeunes compétences.

La DGSN vient de nommer dix nouveaux responsables dans plusieurs services.

Abdellatif Ouahbi

Le ministre de la Justice a été on ne peut plus clair suite au verdict «trop clément». Il s’est dit «bouleversé, frustré et très choqué».