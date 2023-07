Mercure de La Vie éco: Mehdi Bensaid, Rachid Talbi Alami et Fatima Zahra Ammor

Mehdi Bensaid

Le ministre de la Culture est conspué sur les réseaux sociaux. On lui reproche de ne rien faire face à ceux qui tentent de plus en plus de s’approprier notre patrimoine culturel.

Rachid Talbi Alami

Pour renforcer les liens entre parlementaires marocains et british, le président de la Chambre des députés, en duo avec la CGEM, était à Londres, où il a rencontré le président de la House of Commons.