Marche verte : SM le Roi adressera lundi soir un Discours à la nation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressera lundi soir un Discours à Son peuple fidèle à l’occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, annonce le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué dont voici la traduction:



“Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion du quarante-huitième anniversaire de la glorieuse Marche Verte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie, adressera un Discours à Son peuple fidèle.



Le Discours Royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 20H30 ce lundi 06 novembre 2023″.