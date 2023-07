MaaDialna.ma, la première plateforme d’informations des citoyens sur l’eau au Maroc

MaaDialna.ma est une plateforme multimédia d’informations, de collaboration et de participation sur l’eau. Elle informe les citoyens sur les actions publiques et privées qui sont mises en œuvre pour garantir l’approvisionnement en eau des populations. De même, elle renforce le droit à l’information du citoyen, indique un communiqué du ministère.

Et de rappeler que SM le Roi Mohammed VI a appelé à la mobilisation de tous, “gouvernement, institutions et citoyens” pour faire face aux défis que constituent la situation hydrique du Maroc. Cette mobilisation est en marche et de nombreuses réalisations, projets et initiatives, à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire sont engagés.

Lors de la présentation de cette plateforme, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a indiqué que “pour faire suite aux Hautes Instructions Royales, MaaDialna.ma va mettre en lumière l’engagement collectif de l’ensemble des acteurs de l’eau au Maroc”.

“Il nous faut communiquer sur les actions publiques et privées, nationales, régionales et locales, permettant la gestion proactive de la situation hydrique du Maroc pour sensibiliser les citoyens aux efforts de toutes les composantes de la société face à ce défi majeur”, a-t-il ajouté, cité par le communiqué.

En effet, cette plateforme est un espace collaboratif entre tous les acteurs de l’eau (publics, privés et associatifs) leur permettant le partage d’informations et la communication de l’ensemble de leurs actions. De même, elle permet aux citoyens, à la société civile, aux entreprises et experts, de proposer des projets et des idées en relation avec l’amélioration de la situation hydrique du Royaume.

En somme, “MaaDialna.ma est une plateforme multimédia gratuite, ouverte à tous et qui se veut la plateforme d’informations de référence sur l’eau au Maroc”, a relevé M. Baraka.