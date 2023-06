Les députés adoptent la création de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé

La Chambre des représentants a adopté, lundi à l’unanimité, le projet de loi n° 23.23 portant création de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.

Cette Fondation contribue, selon ce projet de loi, au soutien du système de santé national à travers la promotion des traitements, ainsi que le développement de l’enseignement supérieur, la formation, la recherche et l’innovation.

Présentant ce texte, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a indiqué que ce projet de loi a été élaboré en concrétisation de la volonté royale et dans le cadre de la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure le chantier de la réforme du système de santé qui implique toutes les institutions offrant des services de santé et de traitement aux citoyens.

La Fondation vise aussi à jouer des rôles essentiels dont la promotion des traitements, la diversification de l’offre sanitaire à travers l’ensemble du territoire national en offrant des services de santé et de traitement de qualité dans les différentes spécialités médicales, en facilitant l’accès aux traitements et à l’hospitalisation aux citoyens quel que soit le type d’assurance médicale obligatoire de base à laquelle ils sont assujettis.

La Fondation jouera aussi une rôle fondamental dans le domaine de l’enseignement et de la formation relatifs aux sciences de la santé, dont la formation en médecine, pharmacie et médecine dentaire, outre la création de centres de formation de base et de formation continue, eu égard à l’importance de cette formation dans la promotion des ressources humaines dans le secteur de la santé, tout en comblant le déficit au niveau des cadres de santé dans toutes leurs composantes, a relevé M. Aït Taleb.