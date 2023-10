Le séisme d’Al Haouz décrété évènement catastrophique, les assurances activées

Le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc la nuit du 8 septembre est finalement décrété comme catastrophe naturelle. Le Chef de Gouvernement, Aziz Akhannouch, a signé un arrêté le 13 octobre dernier, pour déclarer l’évènement comme tel. Son entrée en vigueur date à partir du 19 du mois courant.

L’arrêté précise les zones touchées par cet évènement catastrophique, incluant, les provinces d’Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate, Azilal et la préfecture de Marrakech. Il est à préciser par ailleurs que la durée du séisme est de 24 heures, commençant à 11h30 le 8 septembre 2023.

Avec la publication de ce décret, l’indemnisation des victimes de ce séisme est activée que ce soit pour les personnes assurées ou non. Pour la première catégorie, la fédération marocaine précise, dans un communiqué, les familles de contrats qui donnent droit à une indemnisation matérielle ou corporelle, à l’instar des contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens, comme les multirisques habitation, industrielle ou commerciale, les contrats d’assurance automobile pour les dégâts au véhicule et les contrats d’assurance RC. Pour en bénéficier, les assurés doivent effectuer leurs déclarations au plus tard le 7 novembre de cette année.

Pour la seconde catégorie, qui fait partie du système dit allocataire, son indemnisation devra se réaliser à travers le fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques (FSEC). Actif depuis 2020, il devra ainsi prendre en charge les populations non couvertes par un contrat d’assurance.