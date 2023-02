Le binôme Chakib Alj et Mehdi Tazi candidat à un second mandat à la présidence de la CGEM

Les actuels président et vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc briguent un second mandat à la tête de la confédération patronale.

L’annonce a été faite, ce lundi 20 février 2023, par Chakib Alj, président sortant de la CGEM, sur son compte Twitter.

«Mehdi Tazi et moi-même avons le plaisir d’annoncer notre décision de nous représenter aux élections à la présidence de la CGEM pour un deuxième mandat», a annoncé Alj.

@Mehditaz et moi-même avons le plaisir d’annoncer notre décision de nous représenter aux élections à la Présidence de la @CGEM_MA pour un 2ème mandat. — Chakib ALJ (@AljChakib) February 20, 2023

«Améliorer le quotidien des chefs d’entreprise et leur relation avec l’administration, rendre les facteurs de production et la R&D plus accessibles, accélérer la dynamique de l’investissement dans les secteurs stratégiques et créateurs d’emplois, booster l’attractivité de nos régions, promouvoir la TPME et la start-up, ou encore renforcer la participation féminine seront parmi les sujets que nous mettrons au centre de notre action, dans la continuité de ce qui a été réalisé», a-t-il ajouté.

Chakib Alj et Mehdi Tazi avaient été élus à la tête de la Confédération pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, en janvier 2020.

Pour rappel, l’appel à candidatures à la présidence nationale de la CGEM pour le mandat 2023-2026 a été lancé le 6 février dernier. L’Assemblée générale ordinaire élective (AGOE) est programmée le 16 mai 2023.