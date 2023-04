Le prix est décerné annuellement à des travaux portant sur les attributions du Parlement, notamment en ce qui concerne la législation, le contrôle de l’action gouvernementale, l’évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, ainsi que toute étude ou recherche liées à la pratique démocratique et au développement politique en lien avec l’action parlementaire.

La Chambre des représentants a annoncé le lancement de la troisième édition du Prix national des études et recherches sur l’action parlementaire, qui sera attribué conformément aux conditions et exigences scientifiques édictées dans le règlement intérieur instituant cette distinction.

Le prix porte sur trois catégories, dont le premier et le Prix honorifique dédié aux thèses, le Prix des livres et le Prix d’encouragement des thèses. La distinction est décernée annuellement à des travaux singuliers portant sur les attributions du Parlement, notamment en ce qui concerne la législation, le contrôle de l’action gouvernementale, l’évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, ainsi que toute étude ou recherche liées à la pratique démocratique et au développement politique en lien avec l’action parlementaire.

Le prix est ainsi attribué à toute recherche ou étude, qu’il s’agisse de livre publié ou de thèse universitaire ayant fait l’objet d’une soutenance, à condition que la date de publication du livre ou de discussion de la thèse n’excède pas deux ans (2022-2021).

Le lauréat ou la lauréate se voit remettre une attestation prouvant le statut du prix, outre une somme d’argent fixée par le règlement intérieur. Pour sa part, la première Chambre imprimera toutes les œuvres distinguées qui n’ont pas été publiées auparavant, en tenant compte du droit d’auteur conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Le dépôt des candidatures est fixé du 17 avril au 12 mai 2023.