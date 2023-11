Laâyoune remporte le Prix de la ville arabe durable et résiliente

Dans une conférence de presse organisée dans le siège de la Fondation, le jury a annoncé que parmi les 11 villes en lice pour le Prix de la ville durable et résiliente, la première place est revenue à la municipalité du Grand Amman dans le Royaume hachémite de Jordanie, la deuxième place a été remportée par la ville de Laâyoune, alors que la troisième place a été attribuée au Gouvernorat du Dhofar, dans le Sultanat d’Oman.



Concernant le prix d’excellence en transformation électronique et intelligente, pour lequel six candidatures ont été soumises, la première place a été remportée par la municipalité de Doha au Qatar, la deuxième place est revenue à la municipalité du Grand Amman en Jordanie, tandis que la Société générale pour le logement et le développement urbain, dans la ville d’Amman, a décroché la troisième place.



Quant au prix de la ville créative, pour lequel cinq candidatures ont été soumises, la première place n’a pas été décernée, tandis que la deuxième place a été remportée par la Société générale pour le logement et le développement urbain dans la ville d’Amman et la troisième place a été obtenue ex aequo par les municipalités de Ramallah en Palestine et de Gabès en Tunisie.