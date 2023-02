Khénifra : le site touristique Arougou réhabilité à 95%

Le taux d’avancement des travaux de réhabilitation du site touristique Arougou, dans la commune montagneuse d’Aguelmam Azegza dans la province de Khénifra, ont atteint plus de 95%.

Doté d’une enveloppe budgétaire de trois millions de dirhams (la première tranche) dans le cadre du programme III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, ce projet comprend la construction de 15 kiosques, l’aménagement de sources d’eau et de seguias, la construction d’un parking et la mise à niveau des sentiers.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des efforts visant à protéger, réhabiliter et améliorer les sites écologiquement importants dans la province de Khénifra et à y promouvoir les activités touristiques.

Le site touristique Arougou est situé entre cèdres et chênes verts de l’Atlas à quelques pas du lac Aguelmam Azegza, ce qui procure à cette partie de la province de Khénifra un caractère unique sur la route régionale n° 7306 reliant la plupart des sites au lac Aguelmam Azegza, aux sources Oum Rbia et au lac Ouiouane.

La deuxième tranche, dont l’état d’avancement des travaux a atteint plus de 45%, a été lancée dans le cadre du même programme pour un coût de 4 millions de dirhams.