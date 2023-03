Hajj 1444 : La 2e phase du paiement des frais du 23 au 29 mars

Le paiement se fera auprès des agences Barid Bank dans les différentes provinces et préfectures du Royaume.

La deuxième phase de l’opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1444 de l’Hégire se tiendra du 23 au 29 mars 2023, a annoncé le ministère des Habous et des affaires islamiques, ce lundi 13 mars 2023, dans un communiqué. Le paiement se fera auprès des agences Barid Bank dans les différentes provinces et préfectures du Royaume.

Le ministère a précisé aux «citoyens et citoyennes inscrits sur les listes d’attente, selon l’ordre du tirage au sort, et qui remplaceront ceux n’ayant pas effectué le règlement des frais du Hajj pour la saison 1444, dans sa première phase, que le paiement des frais de la deuxième phase sera effectué en un seul versement tant pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des affaires islamiques que pour celui des agences de voyages».