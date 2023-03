Habitat : le Maroc enregistre une diminution du déficit en logements

Dans le cadre de la réunion de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable relevant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), Hind Benzha, directrice de la promotion immobilière (DPI) au sein du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a passé en revue l’approche et le bilan dans le domaine de l’habitat ainsi que les politiques publiques, les réformes et programmes à portée sociale lancés par le ministère.

Ainsi, le Maroc a connu une nette amélioration des conditions d’habitat et de vie, notant une diminution du déficit en logements, qui est passé de 1,2 millions à près de 368.300 unités (en 2021).

A noter aussi que 2 millions d’habitants vivant dans l’habitat insalubre ont vu leurs conditions de vie s’améliorer, 59 villes sur 85 sont totalement dépourvues de bidonvilles, 96 villes ont amélioré leur attractivité alors que 760 quartiers et 696 centres ruraux ont amélioré l’accès aux services de base, la sécurité et la mobilité.