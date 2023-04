Gouvernement : Bientôt une réunion de l’instance de la majorité

C’est le RNI, le chef de file de la majorité, qui vient de l’annoncer à l’issue de la réunion de son bureau politique samedi. Une réunion sera incessamment organisée avec les composantes de la majorité gouvernementale pour “examiner les développements sur la scène nationale et internationale”, indique un communiqué diffusé par le parti. Les responsables des trois formations qui composent le gouvernement vont s’intéresser particulièrement aux répercussions des changements internes et externes sur la situation économique et sociale du pays. Pour l’heure, on n’en sait pas plus sur l’agenda de cette réunion. Rencontre à laquelle avait appelé le PAM il y a quelques jours, également à l’issue d’une réunion de son instance exécutive.

Pour le reste, la réunion du samedi dernier du bureau politique du RNI, présidée par Aziz Akhannouch, a été consacrée à l’examen d’un ensemble de questions nationales à caractère politique et organisationnel. Le bureau politique a ainsi salué la grande réussite de la 2ème édition du Sommet de la femme Rniste, tenue à Marrakech, avec la participation de plus de 1.000 femmes du RNI.

Le bureau politique a également loué les différentes initiatives gouvernementales entreprises dans un temps record, permettant, malgré la difficile conjoncture internationale, de réaliser des résultats très positifs dans plusieurs secteurs prioritaires. Et ce, notamment à travers le chantier de la généralisation de la protection sociale, la santé, l’éducation, l’eau et l’investissement, permettant ainsi au parti, soutenu par une majorité solide et solidaire, de contribuer efficacement à la consolidation des fondements d’un “État social” et à l’édification d’un “Maroc de progrès et de dignité”.

Ce constat, souligne le RNI, est “conforté par les rapports émanant d’institutions internationales en plus de la sortie du Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière internationale (GAFI), ce qui aura un impact positif sur les notations souveraines et celles des banques locales et permettra également de renforcer l’image du Royaume et sa position dans le cadre des négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie nationale”.

Un peu plus tôt, le PAM avait tenu une réunion de son bureau politique sous la présidence de son secrétaire général, Abdellatif Ouahbi, durant laquelle certains aspects organisationnels ont été abordés. Tout en soulignant que les préparatifs pour l’ouverture de la session de printemps du Parlement se passent dans de bonnes conditions, le bureau politique du PAM a hautement salué l’engagement et la rigueur dont ont fait preuve les groupes du parti lors des sessions précédentes.