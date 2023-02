Forsa : Une enveloppe de 1,25 MMDH pour la deuxième édition du programme

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué jeudi qu’une enveloppe financière estimée à 1,25 milliard de dirhams (MMDH) sera allouée au programme «Forsa» au titre de l’année 2023

Dans un exposé sur le «Programme Forsa : bilan des réalisations en 2022 et plan d’action 2023», présenté devant le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, Fatim-Zahra Ammor a assuré que la deuxième édition de ce programme sera lancée durant le mois en cours, au regard des résultats positifs obtenus lors de la première édition.

Le programme Forsa qui intervient en réponse aux Hautes orientations royales visant à encourager l’investissement et l’emploi, notamment chez les jeunes, est un programme ambitieux et innovant destiné à toutes les personnes de plus de 18 ans, porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat, en leur proposant deux dispositifs qui allient accompagnement et financement, a souligné la ministre.

Et d’ajouter que ce programme, qui a pour objectif de soutenir et financer environ 10.000 projets, ambitionne de créer davantage de convergence avec les différentes actions de soutien aux initiatives individuelles visant à promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes et à encourager l’économie structurée et formelle.

Pour rappel, le bilan de la première édition du programme au titre de 2022 s’est élevé à 73.000 dossiers complets, et le nombre de bénéficiaires ayant reçu un financement a dépassé le nombre prévu de 10.000. 50% des projets financés ont permis à leurs porteurs de passer aux activités de l’économie formelle. 65% des bénéficiaires sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans.