Fès : Le Musée de la culture juive bientôt ouvert

En avril dernier, on en parlait comme un projet en construction. En cette dernière semaine de mars, on apprend que les travaux sont d’ores et déjà achevés. C’est du Musée de la Culture juive de Fès qu’il s’agit. Un chantier qui s’inscrit, en fait, dans une double perspective dont les éléments se complètent, à savoir la réhabilitation de la médina de la capitale spirituelle du Royaume, mais aussi dans le cadre de la préservation du patrimoine judéo-marocain.

S’étendant sur une superficie de 1.200 mètres carrés, le nouvel espace artistique devra, sous peu, ouvrir ses portes aux visiteurs, renseigne la chaîne d’information en continu i24News. Le bâtiment d’origine, dont la transformation a mobilisé 10 MDH, ajoute-t-on, était un dispensaire et un jardin d’enfants à l’époque de la présence de la communauté juive dans le Mallah. Pour Henry Cohen, expert du patrimoine architectural juif cité par la même source, ce musée va connaître l’organisation des expositions qui « comprendront des antiquités, des documents et des effets personnels ayant appartenu à des Juifs, (etc.)». De même, indique-t-on, des « effets recueillis par l’ancien gardien du cimetière israélien de Fès, Edmond Kabay, et d’autres qui ont été apportés par des Juifs marocains de la ville de Fès et de l’étranger, (y) seront exposés ».