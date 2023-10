Exploration gazière : SDX annonce un test réussi du puits Ksiri-21 dans le Gharb

SDX Energy a annoncé l’achèvement des opérations de tests sur le puits KSR-21, à Sebou Central, dans le bassin du Gharb. La société, qui a récemment annoncé la cession de ses actifs en Égypte pour se focaliser sur le Maroc, affirme dans un communiqué que le puits, ciblant un prospect au sein de la formation Hoot, a été foré jusqu’à une profondeur verticale totale de 1.955 mètres. Le test a donné un débit d’environ «MMcf/d», soit 4 millions de pieds cubes par jour.

La société rappelle que SDX est le seul producteur de gaz indépendant au Maroc et travaille en étroite collaboration avec son partenaire, l’Office National des hydrocarbures et des mines (ONHYM), sur tous les aspects du développement et de la production. Le gaz issu des puits de SDX est vendu à de multiples acheteurs dans la zone industrielle de Kénitra.

Le 5 octobre, l’entreprise britannique a déclaré avoir reçu environ 1,9 million de dollars de Dika Maroc Afrique, son plus gros acheteur, et ce, dans le cadre de l’accord de paiement anticipé de gaz annoncé en septembre dernier.