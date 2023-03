Essaouira : Le Festival Gnaoua pour juin prochain

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira revient du 22 au 24 juin prochain, promettant comme chaque année, de vrais moments de grâce entre concerts de fusion, Lila intimistes, jam-sessions improvisées et grands débats d’idées, c’est ce que viennent d’annoncer les organisateurs de cet évènement qui atteint, cette année sa 24ème édition. Un rendez-vous qu’on indique sous le signe du « grand retour ».

Avec sa traditionnelle parade d’ouverture, une quarantaine de concerts répartis entre la scène place Moulay Hassan et celle de la plage, les soirées plus intimistes dans les Zaouias et au Borj Bab Marrakech, et le Forum des droits de l’Homme, le festival revient dans sa version coutumière renseigne-t-on.

Ainsi, après trois années d’arrêt forcé, dû à la pandémie et à ses effets, les organisateurs comptent faire de ce retour un moment de célébration « à nouveau la richesse et la diversité de la musique Gnaoua et de nombreuses autres formes de musiques du monde, relèvent les organisateurs, ajoutant que les sons du guembri et des crotales omniprésents se mêleront aux sonorités du jazz dans toute sa diversité, au Flamenco, au Reggae, à la Salsa ou encore aux rythmes touareg ou tamoul ».

Côté programmation, le public aura rendez-vous avec de belles fusions, dont la première sera celle du concert d’ouverture qui s’annonce explosif, avec la rencontre entre la Troupe Tambours du Burundi Amagaba, le saxophoniste américain Jaleel Shaw, la chanteuse marocaine Sanaa Marahati, et les Maâlems Mohamed et Saïd Kouyou, précise-t-on.

Aussi, cette manifestation culturelle sera également l’occasion d’initier de grands débats. Il est à noter, en outre, que pour cette année, le forum sera axé sur le thème « Identités et appartenances ».