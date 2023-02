Épuration des eaux usées : Le projet de STEP d’Azemmour réalisé à 25%

L’état d’avancement des travaux du projet de la station d’épuration des eaux usées (STEP) d’Azemmour a atteint 25%, a annoncé la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau, d’électricité et de gestion d’assainissement liquide des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ).

Ce projet entre dans le cadre du Programme national d’assainissement liquide et la réutilisation des eaux traitées, au profit des populations d’Azemmour, Sidi Ali Ben Hamdouch, El Haouzia et les zones avoisinantes, a précisé la même source dans un communiqué.

Cette station procédera au traitement d’environ 7.500 M/3 d’eaux usées par jour via la technique des boues activées qui se décline en plusieurs étapes, notamment le traitement physique (dégrillage) qui permet de retenir les déchets solides, suivi d’un dessablage et déshuilage.

Il s’agit aussi du traitement secondaire à travers les bassins biologiques dotés d’un système d’aération pour activer les bactéries dans les eaux usées et dégrader la pollution avant de les transformer en matières boueuses. Après vient l’étape de traitement via les bassins de décantation où une partie de la boue est recirculée pour augmenter l’efficacité de traitement.

S’agissant du reste des boues, il sera procédé à leur traitement via plusieurs étapes, en l’occurrence l’épaississement, la déshydratation puis le séchage grâce aux rayons du soleil avant de les transporter vers la décharge publique.

S’agissant des eaux traitées, elles seront évacuées dans une étape de traitement tertiaire qui comprend la microfiltration suivie d’une désinfection via des rayons ultraviolets pour leur réutilisation dans l’arrosage des golfs et des espaces verts de la ville d’Azemmour, du pôle urbain Mazagan (PUM) et El Haouzia.

La station d’épuration des eaux usées d’Azemmour œuvrera aussi à traiter les émissions des unités de prétraitement, de traitement des boues, ainsi que la ligne de séchage solaire pour leur désodorisation.